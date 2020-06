Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit schweren Verletzungen in die Klinik

Offenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen wurde ein Fahrradfahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Offenburg gebracht. Der 53 Jahre alte Radler war gegen 9 Uhr auf der `Freiburger Straße` in Richtung `Freiburger Platz` unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Opel kam. Der Lenker des Corsa wollte zum Tanken nach rechts abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Radweg entgegenkommenden Velo-Fahrer kam und dieser stürzte. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 3.000 Euro. /ma

