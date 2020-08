Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Alleinunfall mit Fahrrad

Hattingen (ots)

Am Freitagmittag fuhr ein 89-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Isenbergstraße in Richtung Zentrum. Etwa 250 Meter nach der Einmündung Isenbergstraße/Tippelstraße verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrrad und kam zu Fall. Er verletzte sich dabei leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

