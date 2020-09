Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher entkommt mit Fahrrad.

Lippe (ots)

Ein Einbrecher gelangte am frühen Dienstagmorgen vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße. Ein Bewohner des Hauses überraschte den Täter gegen 3:45 Uhr auf frischer Tat. Daraufhin flüchtete er mit einem zuvor bereit gestellten Fahrrad, das er den dortigen Bewohnern gestohlen hatte. Das Trekkingrad der Marke "Conway" hat einen schwarzen Rahmen und eine gelbe Aufschrift. Zurück am Tatort blieb ein Mountainbike der Marke "Zündapp", das möglicherweise zuvor vom Täter genutzt wurde. Der Einbrecher ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 m groß und hat eine gekrümmte Körperhaltung. Er sprach Deutsch ohne Akzent und trug bei der Tatausführung einen Mund-Nase-Schutz. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell