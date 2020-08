Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer durch Türöffnen

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 18.08.2020 gegen 18:00 Uhr kam es in der Eppsteiner Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der Beifahrer des PKWs öffnete die Tür, ohne sich zu vergewissern, dass sich niemand auf dem Gehweg befindet. Der nicht berechtigt auf dem Gehweg fahrende Radfahrer wurde, durch die sich öffnende Tür berührt und kam zu fall. Hierbei stürzte er in eine Schaufensterscheibe und zog sich Schnittverletzungen an der Schulter zu. Nach Versorgung des Radfahrers durch Rettungsdienst und Notarzt wurde dieser in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Gegen den jugendlichen Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

