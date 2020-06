Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit 11-jährigem Radfahrer in Verl-Bornholte

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Mittwochmorgen (24.06., 07.47 Uhr) kollidierte auf dem Veilchenweg ein 11-jähriger Radfahrer mit einem Pkw und verletzte sich hierbei schwer.

Eine 43-jährige Verlerin befuhr mit einem VW Golf den Veilchenweg in Richtung Schmiedestrang, als der 11-Jährige mit seinem Fahrrad, aus einer Hofeinfahrt kommend, in den fließenden Verkehr einfuhr. Hierbei kam es zu einer Kollision und der Junge stürzte in der Folge.

Rettungssanitäter konnten den Jungen vor Ort medizinisch erstversorgen und brachten ihn anschließend vorsorglich zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum.

