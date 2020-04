POL-H: Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Hannover

Am Mittwoch, 29.04.2020, haben bislang unbekannte Täter die Außenfassade einer Schule an der Hilde-Schneider-Allee in der hannoverschen Südstadt beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte der Hausmeister der Elsa-Brändström-Schule gegen 06:30 Uhr die Polizei, nachdem er die Farbschmierereien entdeckte. Die Beamten stellten vor Ort mehrere Schriftzüge mit politischem Hintergrund in roter und schwarzer Farbe an der Außenfassade fest. Nach ersten Ermittlungen wird der Tatzeitraum auf die Nacht von Dienstag zu Mittwoch (29.04.2020) eingegrenzt. Eine Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /boe, has

