Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Lebensmittelmärkte

Paderborn (ots)

(mb) In Schloß Neuhaus und in Benhausen sind Einbrecher in Geschäfte eingedrungen.

Am Sonntagvormittag löste gegen 11.55 Uhr die Alarmanlage eines Supermarkts an der Bentelerstraße in Schloß Neuhaus aus. Am Tatort wurde festgestellt, dass Einbrecher eine Glasschiebetür am Eingang gewaltsam geöffnet hatten und in das Geschäft gelangt waren. Aus den Tabakregalen in der Kassenzone wurde eine bislang unbestimmte Menge Zigarettenschachteln entwendet. Der oder die Täter flüchteten durch eine Notausgangstür.

In der Nacht zu Montag hebelten Einbrecher die Eingangstür zu einem Lebensmittelmarkt an der Hauptkreuzung in Benhausen auf. Hier machten sich der oder die Täter ebenfalls an den Zigarettenständern zu schaffen. Zudem wurde versucht, eine Kasse zu knacken. Die Tatzeit liegt zwischen 20.00 Uhr und 05.00 Uhr.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in beiden Fällen unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

