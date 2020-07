POL-PB: Zwei Verletzte bei Unfall auf Bielefelder Straße

Polizei Paderborn

(mb) Im Berufsverkehr ereignete sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall in Sennelager auf der Bielefelder Straße am Ende der eingerichteten Einbahnstraße Richtung Hövelhof.

Gegen 07.40 Uhr fuhr eine 52-jährige Kia-Ceed-Fahrerin auf der Bielefelder Straße von Sennelager in Richtung Hövelhof. Unmittelbar vor der Kreuzung Heideweg/Pater-Ewald-Straße hielt sie laut Zeugenaussagen rechts der Straße in einer Bushaltestelle an. Beim Anfahren, um nach links in die Pater-Ewald-Straße abzubiegen, achtete die Frau nicht auf den fließenden Verkehr. Ein in Richtung Hövelhof fahrender 32-jähriger 3er-BMW-Fahrer prallte frontal gegen die linke Seite des abbiegenden Kia. Der BMW geriet in den Gegenverkehr und touchierte leicht einen entgegenkommenden Opel Corsa. Die schwerverletzte Kia-Fahrerin konnte ihr total beschädigtes Auto nicht selbständig verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Auch der leicht verletzte BMW-Fahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Die Bielefelder Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 11.55 Uhr gesperrt.

