Polizei Paderborn

POL-PB: 182 Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrollen

Kreis Paderborn (ots)

(mh) 182 Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei Paderborn bei ihren Schwerpunktkontrollen zum Thema Geschwindigkeit festgestellt. Die Beamtinnen und Beamten waren am Donnerstag im gesamten Kreisgebiet unterwegs. Der 46-jährige Fahrer eines Opel Corsa hatte es auf der B64 besonders eilig.

Der Mann war auf Höhe der Abfahrt Schwaney in Richtung Paderborn mit 134 km/h unterwegs. Erlaubt sind dort 70. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Dazu erhielten 57 Fahrer eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit, gegen 62 Autofahrer wurde ein Verwarngeld ausgesprochen. 62 weitere Autos sind wegen überhöhter Geschwindigkeit durch ein mobiles Radargerät erfasst worden. Sie werden in Kürze Post von der Bußgeldstelle erhalten. Die Schwerpunktkontrollen der Polizei Paderborn sind Teil des Behördenschwerpunktes #PassAuf!, mit dem sich die Behörde für die Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt.

