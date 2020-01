Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt- Unfall

Ein Leichtverletzter

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 62-Jähriger am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der Bocholter war gegen 20.50 Uhr mit seinem Motorroller auf dem Burloer Weg in Richtung "Unter den Eichen" unterwegs. Um nach links in den Brüningsweg einzubiegen, bremste er seinen Roller ab. Eine hinter ihm fahrende 34-jährige Bocholter erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das Zweirad auf. Der Fahrer kam hierbei zu Fall. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro.

