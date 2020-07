Polizei Paderborn

POL-PB: Elektroradfahrer kollidieren auf Radweg

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer an der Grubebachstraße hat ein 32-Jähriger am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten.

Ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr auf dem Radweg an der Grubebachstraße von Westenholz in Richtung B64. Er übersah auf Höhe des Grasweg einen entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit dem 70-Jährigen, der ebenfalls ein Elektrorad nutzte. Beide Radfahrer stürzten. Der 32-Jährige schlug mit seinem ungeschützten Kopf auf und erlitt Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Salzkotten gebracht. Die leichten Verletzungen des Helm tragenden Seniors wurden ambulant im Krankenhaus versorgt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell