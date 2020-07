Polizei Paderborn

POL-PB: Ermittlungen zur Brandursache

Delbrück (ots)

(mb) Nach dem Großbrand eines holzverarbeitenden Betriebes Am Zollbrett haben ein Sachverständiger und Brandermittler der Paderborner Polizei am Donnerstag die Untersuchungen am Brandort durchgeführt. Die Experten haben festgestellt, dass der Brand in einer Fertigungsmaschine ausgebrochen ist. Der genaue Hergang lässt sich aufgrund des Schadenbildes nicht mehr festlegen. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen, der einen Schwelbrand ausgelöst hat. Das Feuer war in der Nacht zu Samstag Stunden nach Betriebsschluss ausgebrochen und hat einen Millionenschaden hinterlassen.

