POL-PB: Aquaplaning - Junger Fahrer verunglückt beim Überholen

Büren (ots)

(mb) In einem heftigen Regenschauer ist am Mittwoch ein 23-Jähriger bei einem Alleinunfall auf der L776 leicht verletzt worden.

Der junge BMW-X5-Fahrer fuhr gegen 19.00 Uhr vom Kreisverkehr am Kapellenberg auf der Landesstraße in Richtung Paderborn. Bei starkem Regen überholte er ein anderes Auto und geriet dabei vermutlich infolge von Aquaplaning ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab, kollidierte mit zwei Bäumen und blieb mit Totalschaden in einem Getreidefeld stehen. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

