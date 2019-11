Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW

Bendorf (ots)

Am Freitag, 08.11.2019, gegen 22:20 Uhr kam es im Bereich Bendorf Mülhofen und in Neuwied OT Engers zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Die vier Tatverdächtigen konnten zunächst vor der Polizei flüchten, konnten aber in der Nacheile festgestellt werden. Sie kamen vom Penny Markt Engers, über die Straße "Am Wasserturm" über den Kirchhofsweg nach Bendorf. Insgesamt konnten bislang an zwölf PKW beschädigte Außenspiegel festgestellt werden, welche durch die Tatverdächtigen abgetreten wurden. Die Polizei Bendorf bittet um weitere Zeugenhinweise oder geschädigte Personen, die sich bei der Polizei Bendorf melden.

