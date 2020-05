Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Diebstahl von Zigarettenautomaten

Homberg (ots)

Spangenberg-Schnellrode/ Homberg-Hombergshausen Diebstahl eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 22.05.2020, 18:00 Uhr bis 23.05.2020, 14:15 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag stahlen unbekannte Täter in Schnellrode einen Zigarettenautomaten, ein weiterer Diebstahl in Hombergshausen gelang nicht. In der Spangenberger Straße in Schnellrode stahlen die Täter einen kompletten Zigarettenautomaten, welche an der Außenwand einer Gaststätte angebracht war. Der Schaden am Haus beträgt 250,- Euro, der Wert des Automaten 400,- Euro. Im Ruhlaufweg in Hombergshausen versuchten die Täter erfolglos einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu hebeln. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,-. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 oder an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

