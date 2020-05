Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Drohne aus Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 21.05.2020, 18:00 Uhr bis 22.05.2020, 11:00 Uhr

In der letzten Nacht sind unbekannte Täter in der Franz-von-Roques-Straße in einen Pkw eingebrochen und haben eine Drohne im Wert von 150,- Euro gestohlen.

Die Täter schlugen die hintere Seitenscheibe eines VW Golf Plus ein und entwendeten von der Rücksitzbank eine Drohne der Marke Holy Stone HS700 mit einer 1080P FPV Kamera. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

