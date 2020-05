Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbruchserie in Borken geklärt - Badeschlappen-Täter sitzt in U-Haft (Berichtigung der Meldung vom 20.05.2020, 09:36 Uhr)

Homberg (ots)

Die Einbruchserie in Borken hat nicht wie zuerst berichtet vom 14. auf den 15. Mai 2020 stattgefunden, sondern in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai 2020, also Mittwoch auf Donnerstag. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

