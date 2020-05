Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbruchserie in Borken geklärt - Badeschlappen-Täter sitzt in U-Haft

Homberg (ots)

Tatzeit: 14.05.2020, 14:20 Uhr bis 15.05.2020, 08:16 Uhr

Die Einbruchserie, bestehend aus insgesamt neun Einbrüchen, die in der Nacht vom 14.05.2020 auf 15.05.2020 in der Borkener Innenstadt von einem unbekannten Täter verübt wurde, konnte aufgeklärt werden. Der Tatverdächtige wurde identifiziert und noch am gleichen Tag in Delmenhorst von der dortigen Polizei nach einem weiteren Einbruch festgenommen und zur Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Oldenburg gebracht.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach der Täter in der Bahnhofstraße in zwei Fitnessstudios, ein Sonnenstudio, eine Drogerie, zwei Zahnarztpraxen, eine Kindertagesstätte und das Gemeindebüro ein. Auch das Hotel "Am Stadtpark" und das Rathaus waren Ziele seiner Begierde.

In einer Zahnarztpraxis zerschlug er ein Sparschwein und entwendete hieraus daraus 150,- Euro Scheingeld. Im Hotel "Am Stadtpark" entwendete er 350,- Euro Scheingeld aus aufgehebelten Schränken im Rezeptionsbereich. In den anderen Objekten wurde er nicht fündig, bzw. gelangte erst gar nicht ins Gebäude.

Er verschaffte sich Zutritt zu den Objekten durch Aufhebeln von Eingangstüren bzw. Fenstern und durch Einschlagen von Fensterscheiben und richtete dabei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.800,- Euro an. Alleine im Hotel "Am Stadtpark" verursachte er einen Schaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Der Einbrecher wurde in zwei Objekten jeweils von Überwachungskameras aufgenommen. Der Täter trug eine graue Bommelmütze, eine graue camouflagefarbene Jacke, schwarze Jogginghose und auffällige Badeschlappen der Marke "NIKE". Ein Ermittlungsbeamter der Regionalen Ermittlungsgruppe Kassel und der Polizeistation Hessisch Lichtenau erkannten sofort den Täter auf dem internen Fahndungsfoto. Bei dem identifizierten Täter handelte es sich um einen 52-jährigen Serienstraftäter aus Habichtswald.

Weitere Ermittlungen von Beamten der Ermittlungsgruppe Homberg ergaben, dass der 52-Jährige noch am 15.05.2020, um 13:47 Uhr, von der Delmenhorster Polizei bei einem versuchten schweren Diebstahl auf frischer Tat erwischt wurde und anschließend in Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Oldenburg gebracht wurde.

Bei einem Abgleich der Fotos des 52-Jährigen wurde festgestellt, dass er bei der Festnahme in Delmenhorst genau die gleiche auffällige Kleidung trug, wie bei der Tatausführung in Borken. Es ist nur zu vermuten, dass er auf Grund seiner eng getakteten Einbruchsvorhaben möglicherweise keine Zeit dazu gefunden hat, die Kleidung zu wechseln.

