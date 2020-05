Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Glasfront von Lebensmittelmarkt zerstört - 4.000.- Euro Schaden

Homberg (ots)

Tatzeit: 13.04.2020 bis 14.04.2020

In der Straße "Am Hospital" haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag die Glasfront eines Lebensmittelmarktes beschädigt. Hinweise auf einen Einbruchsversuch hat die ermittelnde Beamtin der Ermittlungsgruppe der Fritzlarer Polizei am Tatort nicht gefunden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

