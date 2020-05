Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Homberg (ots)

Tatzeit: 16.05.2020, 18:00 Uhr bis 17.05.2020, 09:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter in der Felsberger Straße versucht, einen Zigarettenautomaten zu stehlen.

Die Täter versuchten den Zigarettenautomaten, der an der Hausfassade angebracht ist, abzureißen. Durch die Gewalteinwirkung wurde die Halterung an einer Seite gelöst und das Metallgehäuse wurde eingedrückt. An dem Zigarettenautomaten ist ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

