Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Pkw in See versenkt - Täter ermittelt

Homberg (ots)

Tatzeit: 07.05.2020, 19:00 Uhr bis 08.05.2020, 19:00 Uhr

Die Täter, die vor knapp zwei Wochen einen Pkw im Kalkbruchsee zwischen Lendorf und Hebel versenkt hatten, hat die Homberger Polizei ermittelt.

Die Täter fuhren im Tatzeitraum einen roten Seat Ibizza über einen Erdwall hinweg durch einen aufgestellten Zaun in den Kalkbruchsee. Hierbei wurde der Zaun beschädigt. Der Pkw wurde am 09.05.2020 aufwendig durch Angehörige des DLRG, der Feuerwehr und mit Hilfe von zwei Abschleppdiensten mit einem Luftsack aus 8 Meter Tiefe aus dem See geborgen. Die kompletten Bergungskosten wurden von den beteiligten Institutionen auf ca. 17.000,- Euro veranschlagt. Der Sachschaden am Zaun beträgt 1.000,- Euro.

Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung führten jetzt die Ermittlungsbeamten der Polizeistation Homberg auf die Spur der Tatverdächtigen. Es handelt sich um fünf tatverdächtige Heranwachsende aus dem Schwalm-Eder-Kreis und um einen tatverdächtigen Heranwachsenden aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg. Gegen sie wird jetzt ermittelt wegen Gewässerverunreinigung, Unerlaubter Umgang mit Abfällen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die noch anstehenden Vernehmungen der Tatverdächtigen werden vielleicht auch noch das Tatmotiv zu Tage fördern.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell