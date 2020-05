Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Münzgeld aus Toilette gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 17.05.2020, 08:00 Uhr bis 18.05.2020, 07:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter in der Pfarrgasse die Münzgeldautomaten der öffentlichen Toilette aufgebrochen und das Münzgeld gestohlen.

Die Täter betraten die frei zugängliche öffentliche Toilettenanlage und hebelten anschließend beide Münzgeldautomaten auf und entwendeten hieraus ca. 10,- Euro Münzgeld. Sie richteten einen Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro an dem Münzgeldautomaten an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell