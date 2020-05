Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Ehrliche Finderin macht Verlierer glücklich

Homberg (ots)

Auffindezeit: 17.05.2020, 19:30 Uhr

Gestern Abend hat eine Frielendorferin im Bereich Kasseler Straße / Wiederholdstraße auf der Straße Bargeld in Höhe von 1.200,- entdeckt und den Fund der Polizei gemeldet. Das Geld konnte noch am gleichen Tag dem glücklichen Verlierer übergeben werden.

Die 56-jährige Frielendorferin hatte um 19:30 Uhr in Höhe einer Eisdiele auf der Straße zwölf dreifachgefaltete 100,- Euro-Scheine gefunden. Sie meldete den Fund der Schwalmstädter Polizei und wollte den Fund am nächsten Tag auf dem Fundbüro abgeben. Um 21:45 Uhr erschien der 34-jährige Verlierer aus Schwalmstadt auf der Wache der Polizeistation Schwalmstadt mit dem Fahrrad und wollte das Verlieren seines Bargeldes anzeigen. Er hatte mit den 1.200,- Euro vorgehabt, einen Gebrauchtwagen erwerben, um damit zu seiner neuen Arbeitsstelle zu gelangen. Überglücklich nahm der Verlierer sein Bargeld in Empfang, nachdem eine Polizeistreife das Geld von der Finderin, die ausdrücklich auf ihren Finderlohn verzichtete, abgeholt hatte und ihm übergeben hatte.

