POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter versuchen Tresor aufzuflexen

Homberg (ots)

Tatzeit: 16.05.2020, 13:00 Uhr bis 18.05.2020, 07:05 Uhr

Unbekannte Täter sind am letzten Wochenende in der Ludwig-Ehrhard-Straße in ein Bürogebäude der Kompostierungsanlage eingebrochen und haben versucht, einen Tresor zu öffnen. Die Einbrecher richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro an.

Die Täter schnitten auf der Rückseite des Bürogebäudes den Maschendrahtzaun auf und gelangten so durch das entstandene Loch auf das Gelände der Kompostierungsanlage. Anschließend hebelten sie die Eingangstür der Werkstatt auf und nahmen hieraus einen Trennschleifer und Brecheisen mit zum Bürogebäude. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. In den Büros hebelten die Täter mehrere Schreibtische auf. In einem Raum fanden sie einen großen Tresor, den sie versuchten, mit Hilfe des Trennschleifers und der Brecheisen zu öffnen. Da ihnen dies nicht gelang, verließen die Täter den Tatort ohne Beute.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

