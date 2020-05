Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Unbekannter fragt nach korrekter Mülltrennung

Homberg (ots)

Zeit: 19.05.2020, 10:29 Uhr und 22:00 Uhr

Heute bekam die Polizei in Homberg einen Hinweis von der Gemeinde Guxhagen, dass gestern im Laufe des Tages ein unbekannter Mann bei mindestens fünf Bürgern aus Guxhagen und Ellenberg angerufen hat und ihnen mitgeteilte, dass er kontrollieren wolle, ab sie korrekt den Müll trennen würden.

Der fremde Mann sprach mit südländischem Akzent und gab sich bei einer Bürgerin als Herr Drippelmann aus. Im Display erschien dabei in allen Fällen die Handynummer: 017692146707. Laut Auskunft der Gemeinde Guxhagen gibt es aber solch eine telefonisch angekündigte Kontrolle zur Überwachung von ordentlicher Mülltrennung nicht! Vermutlich handelt es sich bei dem fremden Anrufer um einen Betrüger, der sich mit dieser "Masche" das Vertrauen von Bürgern erschleichen will, um eventuell Diebstahlshandlungen vorzubereiten und durchführen zu können. Die betroffenen fünf Bürger/innen hatten sich jedenfalls richtig verhalten und erkundigten sich direkt bei der Gemeinde.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Sprechen Sie mit Angehörigen, die Opfer werden könnten, über diese Betrugsmaschen.

- Machen sie keine Angaben zu Kontodaten oder Wertgegenständen im Haus.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Person kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor.

- Lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Wenn zum Beispiel Handwerker Arbeiten bei Ihnen ausführen möchten, dann bitten Sie um eine vorherige Terminabsprache und nehmen Sie sich an dem Termin einen Vertrauten hinzu, damit Sie nicht alleine in der Wohnung sind.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

