POL-HAM: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Einer 68-jährigen Frau aus Hamm wurde am Samstag, 7. Dezember, gegen 15.20 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft auf der Weststraße die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Im Geschäft wurde die Geschädigte durch eine unbekannte Frau angerempelt. Diese war etwa 1,60m groß, 30 Jahre alt und schlank. Die Frau mit südländischem Aussehen war mit einem grünen Parker und einem schwarzen Schal bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen.

Zum Schutz gegen Taschendiebstahl rät die Polizei: Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufskörbe oder in Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.(je)

