Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Espenau, OT Hohenkirchen Raubüberfall auf ein Geschäft.

Kassel (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019, 21:55 Uhr fand ein Raubüberfall auf ein Geschäft in Espenau, OT Hohenkirchen statt. Zwei männliche Täter bedrohten den Angestellten mit einem Schwert und einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat verließen die Täter mit dem Bargeld in noch unbekannter Höhe das Geschäft und flüchteten zu Fuß in Richtung Espenau. Die Täter werden wie folgt beschrieben: zwei männliche Personen, beide ca 180 cm groß, normale Statur, komplett schwarz gekleidet. Ein Täter hatte eine Kapuze über dem Kopf. Beide Täter waren mit Tüchern vor den Gesichtern maskiert. Bei Tatausführung war ein Täter mit einem Messer und ein Täter mit einem Schwert bewaffnet. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561/ 910-0 in Verbindung zu setzen.

Kriminalhauptkommissar Jens Koppitz, Polizeiführer vom Dienst

