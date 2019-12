Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Niestetal von Einbrechern heimgesucht: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter brachen am gestrigen Donnerstagabend während der kurzen Abwesenheit der Bewohner in ein Haus in Niestetal-Heiligenrode ein. Die Einbrecher hatten ein Fenster brachial geöffnet, sämtliche Räume durchsucht und waren anschließend mit ihrer Beute unerkannt geflüchtet. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind mit den weiteren Ermittlungen in diesem Fall betraut und erbitten Zeugenhinweise.

Die Bewohner des Hauses in der Kasseler Straße, nahe der Niestetalstraße, mussten den Einbruch bei ihrer Heimkehr gegen 18:15 Uhr feststellen. Nach ersten Ermittlungen der aufnehmenden Polizisten des Kasseler Kriminaldauerdienstes waren die Einbrecher während der zweistündigen Abwesenheit der Bewohner in das Haus eingedrungen und hatten Bargeld und Schmuck erbeutet.

Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell