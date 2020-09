Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten Diebin.

Lippe (ots)

Eine unbekannte Frau stahl der Kundin eines Verbrauchermarktes im Juli dieses Jahres die EC-Karte. Diese nutzte die Täterin zu Einkäufen sowie zu diversen Geldabhebungen. Die Frau setzte die Karte in Detmold, in Hameln/NI sowie in Kassel/HE ein. Das Foto einer Überwachungskamera eines Geldautomaten darf nunmehr auf Grund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-diebstahl-computerbetrug Ihre Hinweise auf die Identität der Frau richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330.

