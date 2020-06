Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW im Parkhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

Nachdem in der vergangenen Woche am Donnerstag, 28. Mai, im Parkhaus Ost ein abgestellter schwarzer BMW von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Die Fahrerin des BMW mit HF-Kennzeichen erstattete einen Tag später Anzeige bei der Polizei. Den Angaben der Frau zufolge stand der Wagen zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr im Parkhaus an der Gerbergasse. Später habe man am Fahrzeugheck an der linken Seite einen frischen Unfallschaden bemerkt. Ein Verursacher hatte sich jedoch nicht gemeldet, so die Frau weiter. Hinweise zum Unfallgeschehen erbitten die Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05741) 2770.

