Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Bücher gestohlen.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter schlug am frühen Donnerstagmorgen die Seitenscheibe eines im Kiefernweg abgestellten Audis ein. Zeugen hörten gegen 0:45 Uhr Lärm. Personen konnten sie nicht mehr erkennen. Der Täter stahl eine Aktentasche aus dem Wagen, in der sich Bücher befanden. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

