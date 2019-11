Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchsversuch

Nienstädt/Seggebruch (ots)

(ma)

In der Waldstraße in Seggebruch ist von Montag auf Dienstag versucht worden in einen derzeit noch unbewohnten Neubau einzubrechen.

An dem Wohnhaus suchten die gescheiterten Einbrecher die Gebäuderückseite auf und hebelten vergeblich an einem Holzfenster.

Die sechs Hebelversuche blieben ergebnislos, was aber leider zum Zerstören des Fensterrahmens und des Fensterglases führte.

