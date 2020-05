POL-DU: Dellviertel: Turnschuhdieb zahlt Sicherheitsleistung

Polizei Duisburg

Ein Ladendieb soll am Donnerstag (14. Mai, gegen 15:40 Uhr) Turnschuhe aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen haben. Einer Mitarbeiterin (40) kam es seltsam vor, dass der Mann mit nagelneuen Asics an den Füßen das Geschäft verließ und sie seine alten Schuhe in einem Karton fand. Gemeinsam mit dem Sicherheitspersonal konnte sie den 57-Jährigen einholen und zurück in die Filiale führen. Bei den Polizisten äußerte der Tatverdächtige, dass er wohl vergessen hätte die Ware zu bezahlen. Die Beamten nahmen den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erstmal mit zur Wache. Nach seiner Vernehmung und der Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte er wieder gehen.

