Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag (14. Mai, 08:20 Uhr) eine 62-jährige Radfahrerin übersehen, als er von der Moltkestraße nach links in die Gerhart-Hauptmann-Straße abbog. Der KIA-Fahrer stieß mit der Seniorin zusammen. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell