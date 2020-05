Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Kripo nimmt nach Brand auf Baustelle Ermittlungen auf - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Nach dem Brand auf einer Baustelle an der Wörthstraße (Pressemitteilung der Stadt Duisburg v. 13.05.2020) hat die Feuerwehr am Mittwochmittag (13. Mai) die Löscharbeiten beendet. Bei dem Schadensfeuer war niemand verletzt worden. Ermittlungen der Duisburger Kriminalpolizei ergaben, dass auf dem ehemaligen Gelände des Stahlherstellers ArcelorMittal auf einer 450 Quadratmeter großen Fläche Abrissmaterial in Brand geriet - wahrscheinlich durch vorsätzliche Inbrandsetzung. Der überwiegend aus Holz und Dachpappe bestehende Haufen stammte vom Rückbau der großen Lagerhallen längs der Moerser Straße. Neben erhöhten Entsorgungskosten des Brandschutts stehen jetzt auch teure Bodenuntersuchungen an. Die Polizei sucht Zeugen, die in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Brandortes gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 entgegen unter der Rufnummer 0203 2800. (hau)

