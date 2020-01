Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schmuckdiebstahl durch angeblichen Pelzhändler

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Donnerstag, 16.01.2020, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Gestern wird durch eine Anzeige eines 81-jährigen Mainzers bekannt, dass ein von ihm angerufener Pelzhändler sich mehr für den Schmuck als für die Pelze des 81-Jährigen interessiert hat. Bei einem zu Hause vereinbarten Termin begutachtet der angebliche Pelzhändler zunächst auch die zum Verkauf stehenden Pelze. Im Anschluss erkundigt er sich jedoch, ob er auch Schmuck zu Hause hätte. Unüblicher Weise hatte er einige Schmuckstücke da, welche ansonsten in einem Schließfach deponiert sind. Er zeigt ihm die Stücke und der angebliche Händler erwirbt auch einzelne davon in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Betrages. Danach verabschiedet er sich zügig. Erst am nächsten Tag wird der Verlust der übrigen Schmuckstücke im Werte eines niedrigen, fünfstelligen Betrages durch Familienangehörige bemerkt. Der Trickdieb wird von dem 81-Jährigen beschrieben als etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 173 cm groß und schlank ohne Bart oder Brille. Die Haarfarbe beschreibt er mit dunkel und zur Kleidung kann er sich nur an eine braune Lederjacke erinnern.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Kaufverträge in dieser Art zu Hause abzuschließen. Insbesondere wird davor gewarnt, Händler in die Wohnung zu lassen. In den überwiegenden Fällen dient dies lediglich zum Ausspionieren der Vermögensverhältnisse.

