POL-DU: Neumühl: Trickdieb entwendete Bernstein-Schmuckset

Ein Trickdieb hat sich am Dienstagvormittag (12. Mai) gegen 8:30 Uhr auf der Gartenstraße bei einem älteren Ehepaar als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Er gab vor, im Haus das Wasser abstellen zu müssen und wollte anschließend etwas überprüfen. Der 83-Jährige Wohnungsinhaber sollte im Badezimmer das Wasser laufen lassen und warten, bis es sich verfärbt. Derweil sollte seine gleichaltrige Frau in der gesamten Wohnung die Heizungen anstellen. Indessen nutzte der Dieb die Ablenkung, griff sich zwei Schmuckkästchen aus dem Schlafzimmer und verließ die Wohnung. In den gestohlenen Schatullen hatte die Seniorin neben Gold- und Perlenketten auch ein Bernstein-Schmuckset aufbewahrt. Der unbekannte Dieb trug eine dicke Brille mit schwarzem Rahmen, eine blaue Mütze und einen blauen Parka zur dunklen Jeans. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 entgegen unter der Rufnummer 0203 2800.

