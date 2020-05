Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Drogenkonsum führt zu Verkehrsunfall

Mannheim-Oststadt (ots)

Mannheim-Oststadt: Drogenkonsum führt zu Verkehrsunfall Unter dem Einfluss von Drogen fuhr ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagnachmittag durch die Augustaanlage. Beim Linksabbiegen in die Schubertstraße verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte aus der Kurve. Hierbei beschädigte er zwei Straßenpfosten. Sein Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Bei einem Urintest wurden Anzeichen auf Cannabis-Konsum festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

