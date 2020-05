Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Verkehrsunfall an Ampelkreuzung - Zeugen gesucht!

Mannheim-Luzenberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Montagmorgen gegen 6 Uhr an der Kreuzung der Luzenbergstraße und der Eisenstraße mit zwei beteiligten Pkws. Ein 60-jähriger Mann befuhr mit seinem Toyota die Eisenstraße in Richtung Waldhof. An der Kreuzung zur Luzenbergstraße kollidierte er mit dem Hyundai eines 25-jährigen, der auf dieser Straße in Richtung Neckarstadt-West unterwegs war. Beide Fahrzeugführer machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise können unter der Rufnummer 0621/3301-0 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell