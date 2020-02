Polizei Münster

POL-MS: Polizei Münster warnt vor Falschgeld

Münster (ots)

In Münster sind in den letzten drei Monaten mehr als 70 falsche 10-, 20- und 50-Euro-Scheine aufgetaucht.

Dabei handelt es sich um sogenanntes Fernsehgeld, dieses "Movie Money" wird bei Filmaufnahmen benutzt. Erkennbar ist das Falschgeld anhand verschiedener Aufdrucke auf der Vorder- oder Rückseite, die auf den echten Banknoten nicht vorhanden sind: "prop copy", "THIS IS NOT LEGAL: IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS", "Movie Money" oder "EURO-PROP-EBPO".

Bei der Entgegennahme von Bargeld sollten Geldscheine immer genau geprüft werden. Auch Eltern sollten besonders bei ihren Kindern auf solche Scheine achten. Hinweise zur richtigen Kontrolle sind unter:https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/falschgeld/falschgelderkennung/falschgelderkennung-599486 abrufbar.

Wer diese falschen Scheine im Umlauf bringt, macht sich wegen des Tatbestands der Geldfälschung (§ 146 StGB) strafbar. Dieser Tatbestand ist als Verbrechen eingestuft und kein Kavaliersdelikt.

