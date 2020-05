Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Mutmaßliche Räuber mit Besenstiel in die Flucht geschlagen

Duisburg (ots)

Ein Duo soll in der Nacht zu Donnerstag (14. Mai, 00:17 Uhr) versucht haben, eine Spielhalle auf der Stahlstraße zu überfallen. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen einem 46-jährigen Angestellten ein Messer gezeigt und Bargeld erpresst haben. In einem günstigen Moment schlug der Mitarbeiter das Duo mit einem Besenstiel in die Flucht. Ohne Beute liefen sie in Richtung Laar davon. Dank einer detaillierten Personenbeschreibung konnte ein 17-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei fahndet nach dem zweiten Täter, der von Zeugen wie folgt beschrieben werden konnte: circa 18 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß, stabile Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer dunklen Jeans und einer schwarzen Mund-Nasen-Maske. Das Kriminalkommissariat 13 sucht unter der Rufnummer 0203 2800 Zeugen.

