Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Spezialeinsatzkräfte nehmen Mann fest.

Lippe (ots)

Am späten Freitagabend nahm die Polizei Lippe mit Spezialeinsatzkräften in der Mühlenstraße einen Mann fest. Der 49-Jährige hatte am frühen Abend den Notruf der Feuerwehr gerufen. Nachdem er erst um ärztliche Hilfe bat, wurde er zunehmend aggressiv und gab an, bewaffnet zu sein. Der Mann befand sich nach bisherigen Erkenntnissen in einer psychischen Ausnahmesituation. Er bedrohte aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße die polizeilichen Einsatzkräfte, die mit ihm in Kontakt treten wollten, mit einer Waffe. Da der 49-Jährige auf Zureden der Polizeibeamten nicht reagierte, verschafften sich Spezialeinsatzkräfte der Polizei Zutritt zur Wohnung. Sie nahmen den Mann fest, er blieb unverletzt. Anschließend wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Eine Schreckschusswaffe und Munition wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

