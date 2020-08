Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkrs. Rottweil) Feuerstelle mit voller Wucht zerstört (09.08.2020 - 10.08.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an der Grillstelle "Ramshalde" in Sulz am Neckar, welche im Zeitraum von Sonntag, 9 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, begangen wurde. Unbekannte zertrümmerten auf unbekannte Weise die betonierte Einfassung der Grillstelle. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 927-0, zu melden.

