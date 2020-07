Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Baumarkt

Neuss (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (23.07.), gegen 03:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt an der Kölner Straße in Neuss. Die Polizei erhielt über einen Sicherheitsdienst Kenntnis vom Vorfall. Nach ersten Informationen waren der oder die Täter durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in den Bereich des angegliederten Gartencenters eingedrungen. Art und Umfang der eventuellen Beute steht noch nicht fest.

Eine Fahndung nach Verdächtigen, in die auch ein Polizeidiensthund mit eingebunden war, verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Neuss entgegen (02131 300-0).

