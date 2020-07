Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Werkzeuge aus Transporter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Zeit von Dienstag (21.07.), 17:45 Uhr, bis Mittwoch (22.07.), 07:10 Uhr, gelangten Unbekannte auf noch ungeklärte Weise in den Laderaum eines Peugeot Boxer. Der Transporter war zur Tatzeit auf dem Grillparzerweg in Neuss-Norf abgestellt. Abgesehen hatten es die Diebe auf diverse Werkzeugmaschinen in der Hauptsache des Herstellers Hilti.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeugaufbruch oder zum Verbleib der Werkzeuge machen können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

