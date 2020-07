Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Rollerdieb stellt sich der Polizei

Neuss (ots)

Nicht schlecht staunten Polizisten am Dienstag (21.07.). Gegen Mittag erschien ein 21-Jähriger aus Neuss bei der Polizeiwache und gab den Beamten gegenüber den Diebstahl eines Motorrollers zu. Diesen hatte er vor zwei Wochen in der Neusser Innenstadt am Freithof entdeckt und entwendet. Der rechtmäßige Besitzer hatte zwischenzeitlich Anzeige erstattet. Ob den 21-Jährigen sein scheinbar schlechtes Gewissen plagte oder andere Beweggründe für die Selbstanzeige vorlagen, werden die weiteren Erhebungen ergeben.

Den gestohlenen Peugeot Scooter übergab er anschließend an die Ordnungshüter. Die Ermittlungen wegen Verdacht des Diebstahls dauern an.

