POL-LDK: - Transit beschädigt - Unfälle mit und ohne Promille - Holzlatten abgerissen - Lack zerkratzt - in Halle eingestiegen

Haiger-Sechshelden: An Auto vergriffen -

In der Sechsheldener Straße machten sich Unbekannte an einem weißen Ford Transit zu schaffen. In der Nacht von Samstag (06.06.2020) auf Sonntag (07.06.2020) parkte der Kleintransporter in Höhe der Hausnummer 5. Die Täter knickten die Frontscheibenwischer und Teile des Wischarms um, rissen die Spiegelflächen beider Außenspiegel, deren äußere Plastikabdeckungen sowie eine gelbe Begrenzungsleichte auf der Fahrerseite ab. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal: Fahranfänger reißt Verkehrsschilder um -

Ohne Verletzungen überstand ein Fahranfänger einen Ausflug von der Straße. Der 18-Jährige war am Freitagabend (05.06.2020) mit seinem Suzuki von Ewersbach in Richtung Steinbrücken unterwegs. Beim Abbiegen nach Mandeln verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und rutschte von der Fahrbahn. Dort prallte sein Suzuki gegen mehrere Verkehrszeichen. Die Reparatur seines Suzukis und das Aufstellen der Verkehrsschilder wird etwa 7.000 Euro kosten.

Ehringshausen-Breitenbach: An Grillhütte randaliert -

Ihrer sinnlosen Zerstörungswut ließen Unbekannte an der Grillhütte freien Lauf. Die Täter traten gegen Holzlatten der Umzäunung und rissen sie teilweise heraus. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Vandalen zwischen Freitagnachmittag (05.06.2020), gegen 15.00 Uhr und Samstagmorgen (06.06.2020), gegen 10.00 Uhr beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Betrunken vom Weg abgekommen -

Auf 1,08 Promille brachte es der Alkoholtest eines 20-Jährigen, der am frühen Sonntagmorgen (07.06.2020) auf der B277 ins Schleudern geriet. Gegen 05.00 Uhr war der Wetzlarer mit seinem Audi zwischen Werdorf und Aßlar unterwegs. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke, schleuderte auf die Gegenseite und krachte dort in einen Maschendrahtzaun. Wetzlarer Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Anschließend durfte der Promillefahrer die Polizeistation wieder verlassen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf ca. 6.000 Euro.

Wetzlar: Lack zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte im Lack eines gelben Ford Fiestas zurückließen. In der Nacht von Freitag (05.06.2020) auf Samstag (06.06.2020) parkte der Wagen am Albert-Schweitzer-Kinderdorf in der Stoppelberger Hohl. Die Täter brachten mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack beider Türen der Fahrerseite. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: In Lagerhalle eingestiegen -

In der Nacht von Samstag (06.06.2020) auf Sonntag (07.06.2020) stiegen Diebe in der Dillstraße in eine Lagerhalle ein. Sie hebelten eine Tür auf und durchsuchten in der Halle und in Büros mehrere Schränke und Kommoden. Angaben zum Diebesgut sind momentan nicht möglich. Die Reparatur der Einbruchschäden wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

