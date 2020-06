Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Kennzeichen weg - Radmuttern lose - Luft raus - Golf geklaut -

Dillenburg (ots)

Haiger-Kalteiche: Kennzeichen verschwunden -

Auf dem Rastplatz an der Abfahrt Haiger-Burbach schlugen in der Nacht von Mittwoch (03.06.2020) auf Donnerstag (04.06.2020) Kennzeichendiebe zu. Zwischen 21.00 Uhr und 06.30 Uhr griffen sich die Täter das vordere und hintere Kennzeichen eines roten Peugeot "107". Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder "LDK-AY 333" nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Breitscheid: Radmuttern gelöst -

Nachdem Unbekannte Radmuttern an einem grünen Skoda Fabia gelöst hatten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Der Besitzer hatte offenbar großes Glück, dass nichts Schlimmeres passierte. Am Donnerstagabend (04.06.2020) startete er mit seinem Skoda zu einer Fahrt. Auf der Autobahn vernahm er komische Geräusche aus dem Radkasten und stoppte auf einem Parkplatz. Hier entdeckte er, dass vier der fünf Radmuttern des vorderen Reifens der Fahrerseite gelöst worden waren. Sein Wagen stand im Zeitraum vom 28.05.2020 (Donnerstag) bis zum gestrigen Donnerstag im Hof seines Anwesens in der Schönbacher Straße. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter dort in diesem Zeitraum die Muttern lösten und ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: Luft draußen -

Mit Stichen in die Flanken ließ ein Unbekannter die Luft aus zwei Reifen eines weißen Hyundai i30. Der Wagen parkte zwischen Donnerstagabend (04.06.2020), gegen 20.00 Uhr und Freitagmorgen (05.06.2020), gegen 07.55 Uhr in der Großaltenstädter Straße, in Höhe der Hausnummer 13. Zwei neue Reifen werden etwa 150 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Oberbiel: Über Terrassentür eingestiegen / Golf geklaut -

Auf Wertsachen aus einem Mehrfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Nacht von Dienstag (02.06.2020) auf Mittwoch (03.06.2020) abgesehen. Über die Terrassentür des in der Wetzlarer Straße gelegenen Hauses verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt. Sie durchwühlten Schränke und Kommoden und ließen Schmuck von noch nicht bekanntem Wert sowie die Fahrzeugschlüssel eines blauen Golf Cabriolets mitgehen. Letztlich starteten sie den Golf und fuhren davon. An dem Cabriolet sind die Nummernschilder "MR-XM 549" angebracht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Wetzlarer Straße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des gestohlenen blauen Golf Cabriolet machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

