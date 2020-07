Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer verletzte sich schwer

Neuss (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.07.) wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 75-jähriger Neusser mit seinem PKW Mercedes auf der Gladbacher Straße in Richtung Römerstraße unterwegs. Als er, gegen 13:20 Uhr, an der Kreuzung Gladbacher Straße / Römerstraße nach links in die Römerstraße in Richtung "Am Katzenberg" abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 65-jährigen Düsseldorfer, der auf seinem Motorrad in Richtung Bataverstraße fuhr. Hierurch erlitt der Motorradfahrer Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab, die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

