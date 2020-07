Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndung nach Räubern - Kripo ermittelt und sucht mit Beschreibung nach Verdächtigen

Dormagen-Horrem (ots)

An der Knechtstedener Straße und in der näheren Umgebung fahndete am Dienstag (21.7.) eine Vielzahl von Polizeikräften nach flüchtigen Räubern. Gegen 10 Uhr, hatte ein bis dato unbekannter Mann, etwa 20 bis 30 Jahren alt, einem Bankkunden eine Tasche entrissen und sich so in den Besitz von Bargeld gebracht. Anschließend flüchteten der Täter und ein scheinbarer Komplize in einem Kleinwagen in Richtung "Am Hagedorn" und dann über die Kreisstraße 12 in Richtung Bundesstraße 9.

Der Räuber trug nach Zeugenaussagen eine schwarze Jogginghose, einen grauen Pullover sowie ein schwarzes Basecap. Er soll circa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank sein. Sein gepflegtes Erscheinungsbild mit 3-Tage Bart wurde von Zeugen als "südländisch" beschrieben.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt, vernimmt derzeit das Opfer des Raubes und geht Hinweisen nach.

Zeugenaussagen nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen

